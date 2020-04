Para los gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, la situación es muy complicada, pues la pandemia por Covid-19 los tiene sin trabajo y sin ingresos.

"La situación está muy difícil. Estamos parados y en mi caso no tengo otro ingreso porque soy luchador de tiempo completo. En la empresa nos dijeron que hasta nuevo aviso, pero no crean que por estar parados nos ayudan con algo o nos dan algo extra para llevárnosla; estamos completamente parados y sin ingreso.

"Afortunadamente yo tengo un colchoncito, pero no sé cuánto me vaya a durar porque no sabemos qué tan largo será todo esto", confió un luchador del CMLL, quien pidió el anonimato.

Esta misma situación la viven muchos de sus compañeros, pues al estar cerradas las arenas no hay manera de que el luchador desempeñe y cobre por su trabajo.

"Muchos estamos viendo de qué vamos a vivir. Algunos nos ayudamos con la venta de nuestros productos (máscaras, playeras, etc.), pero es muy poco lo que se obtiene porque ahorita tampoco hay venta.

"Si hablamos de los luchadores estrellas, seguramente ellos no tienen tanto problema, pero los demás nos las estamos viendo negras porque sólo ganamos si luchamos", comentó otro de los elementos del CMLL.