Sin tener repunte remedios caseros

La ventas de remedios caseros para enfrentar las gripes e infecciones respiratorias, se encuentran normales.

Los remedios típicos como tomar te de jengibre, miel con limón, cebolla con azúcar y agua y hasta cápsulas de ajo, son lo que tradicionalmente se venden en tiendas naturistas o yerberías.

Por ejemplo las cápsulas de ajo cuestan 120 pesos por un total de 150 que trae el paquete. De acuerdo a los locatarios en la zona centro, las ventas están normales, no hay alza de remedios caseros contra la gripe.

"Ahorita todo esta normal, no tenemos casos, es en Estados Unidos, pero aquí en Reynosa no, todo sigue fluyendo normal, las ventas, no hay incrementos", dijo un locatario.

Principalmente los adultos mayores son los que adquieren este tipo de productos para combatir las enfermedades respiratorias comunes.

Las autoridades de salud han señalado reiteradamente que es importante no automedicarse y acudir al médico en caso de presentar síntomas ante los casos de coronavirus que se han presentado en el país.

Se vende la miel para la tos... con limón.