Sin temor Caixinha a Zlatan

No importa las luminarias que pueda contar su rival, el técnico de Cruz Azul Pedro Caixinha declaró que le tiene sin cuidado el hecho de que el Galaxy, su contrincante en las Semifinales de la Leagues Cup, pueda alinear a figuras como Zlatan Ibrahimovic pues para el portugués, la misión de llegar a la Final es una obligación estando al frente de La Máquina.

"Estar al frente de una institución grande y ganadora como es Cruz Azul, tenemos que pensar en una mentalidad ganadora, por eso tienes que pensar en ganar todos los partidos.

"Nosotros estamos preparados y hemos preparado este partido para ganarlo, esperando a lo mejor del Galaxy, con la decisión de que su entrenador tenga la opción de poner a uno u otro jugador, eso a nosotros no nos dice nada al respecto", declaró el estratega celeste.

Al portugués no le preocupa que su rival juegue en casa, pues subrayó que el apoyo para los clubes mexicanos en los Estados Unidos siempre es muy grande.

"No le veo ningún problema. No hay que olvidar que acá hay más de 40 millones de mexicanos y con un poder económico diferente al de México. Me parece una gran oportunidad poder jugar frente a los aficionados que viven de este lado", concluyó Caixinha.

DESCANSO A 'JONA'

El volante mexicano Jonathan dos Santos no fue convocado por el estratega de Los Ángeles Galaxy Guillermo Barros Schelotto para las Semifinales de la Leagues Cup contra Cruz Azul.

El técnico de los galácticos aseguró que la prioridad era clasificarse a los Playoffs de la MLS por lo que saldría con un equipo alterno ante la Máquina, siendo el menor de los Dos Santos uno de los futbolistas que recibió descanso para este cotejo.

Quien sí fue considerado por el estratega para el choque de hoy es el tricolor Uriel Antuna.