Sin sostén muestra musculatura

Ciudad de México.

Sin duda alguna una de las mujeres más hermosas en el mundo del espectáculo es Aracely Arámbula, quien no deja de trabajar duro en los set y rodajes en televisión y cine respectivamente, así como también en el gimnasio, donde esculpe su figura y que los resultados saltan a la vista cada vez que lo presume en su cuenta de Instagram.

Y es que la actriz en esta ocasión quiso consentir a sus fans con un par de fotografías donde se le ve mostrado su abdomen marcado, sus tatuajes en el brazo y sin usar sostén.

TRABAJO DURO

"Cuando trabajas duro y te esfuerzas no hay manera de no tener resultados... #filming con toda el Alma y corazón para ustedes!!! Entregando las emociones a full esta semana ha sido una montaña rusa desde reír hasta llorar, sufrir y gozar, pero siempre es un enorme placer terminar el día con la satisfacción de dar tú máximo esfuerzo...", escribió en la foto que ya registró más de 93 mil me gusta y un sin fin de comentarios sobre lo bien que se ve.

Sin embargo, en las fotos se ve que la actriz tiene una cicatriz en el abdomen, lo cual también arrojó algunas dudas de qué era lo que le había pasado, muchos creyeron que fue hecha por una cesárea, pero no, ella sí contesta a sus seguidores y les reveló que era un tatuaje que se quita con agua.