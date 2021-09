Sin solución: infartan flujo en puente Pharr

"Esto es algo que lleva meses y que lo hemos dicho hasta el cansancio pero no vemos solución, por lapsos está muy tranquilo pero de repente todo se complica, aunque ya es menos por la cuestión de los envíos, pero así vamos a continuar, en la incertidumbre hasta que las autoridades no nos apoyen, se necesita personal de tránsito ahí, que ordene la circulación, no solo en retornos", expusieron miembros locales.

El llamado también se dirige hacía los agentes aduanales, que deben evitar las filas innecesarias de los transportistas que no llevan un orden sus documentos o permisos, así como a los encargados de la obra de mantenimiento vial sobre el caracol. "A la asociación no la tomaron en cuenta para planear ese proyecto, solo lo iniciaron y nos dejaron ahí con carteles de no pasar, de buscar rutas alternas, pero ya se comprobó que es insuficiente", agregaron.

Por su parte la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco) ha reconocido que las filas del puente internacional han generado afectaciones, para los envíos y recepción de mercancía, obligando a los conductores a desviarse a ciudades como Rio Bravo y Matamoros.

En días pasados, las filas de trailers han llegado hasta el ejido Palo Blanco de Rio Bravo, lo que representa más de 10 kilómetros.

La asociación local ha advertido que este fenómeno podría empeorar con la temporada alta para los envíos, en donde proveedores del interior del país mandan mercancía a Estados Unidos, este periodo comprende desde finales de octubre hasta mediados de enero del 2022.