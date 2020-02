Sin seguridad no puede haber crecimiento.-Landau

CIUDAD DE MÉXICO.

"Sin seguridad no puede haber crecimiento económico y prosperidad, así que vamos a tratar de establecer un diálogo continuo entre la Embajada y el sector privado mexicano porque ellos tienen muy buenas ideas. "Estamos en un diálogo continuo con representantes del Gobierno mexicano sobre temas de el lavado de dinero, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, pero también nos gustaría la perspectiva del sector privado que es muy importante", señaló Landau en entrevista con medios después de una reunión que sostuvo con miembros del sector privado. Entre los temas que abordaron está la aplicación del T-MEC y la presencia de agregados laborales en la Embajada.

Landau calificó la reunión como positiva aunque los empresarios solicitaron al embajador que en el proceso electoral que se avecina en Estados Unidos México no sea tratado como "piñata". "Entrando en un proceso electoral en Estados Unidos donde pues suceden muchas cosas se calientan mucho los ánimos que tenga años cuidado y busquemos que haya respeto sobre todo hacia nosotros y no se nos trate como una piñata durante el proceso electoral, porque precisamente somos socios, somos vecinos y somos amigos", señaló el empresario Claudio X. González ex presidente del Consejo Mexicano de Negocios, quien asistió a la reunión. Al ser cuestionado sobre cuales son las principales preocupaciones que externó el embajador, Claudio X. González afirmó que son migración e inseguridad.

"Yo creo que sigue siendo migración, pero también está la seguridad y como bien lo dijo, un país sin seguridad es un país que va a ser muy difícil que progrese. Entonces tenemos que lograr seguridad, que al ser vecinos y que no haya seguridad en México, pues afecta también a Estados Unidos", subrayó González.