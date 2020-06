Sin sanciones para lancheros del paso

Tampico, Tam.- Debido a que la Capitanía del Puerto no ha recibido quejas en contra de los lancheros que incumplen con las medidas de seguridad, este año no se han aplicado multas o suspendido la operación de alguna embarcación.

El Capitán Regional de Puertos en el sur, Óscar Miguel Ochoa Gorena, informó que hasta el momento no han tenido alguna queja ya sea por la falta de salvavidas en las embarcaciones o que rebasen el cupo que se estipula dentro de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Las lanchas siguen prestando el servicio de traslado del norte de Veracruz al sur de Tamaulipas y viceversa, sobre el río Pánuco.

Dijo que están en operación 37 embarcaciones y prestan el servicio a 25 mil usuarios al día en 8 pasos de lancha y hasta el momento se tiene en el entendido que cumplen con las disposiciones de esa dependencia federal.

Sin embargo señala que sí se han realizado amonestaciones dentro de las revisiones a dichas embarcaciones y en caso de reincidencia, ya se establece una multa, pero hasta el momento no ha sido el caso.

"Nosotros cuando vemos algo es obvio, cuando hay una queja la atendemos, cuando vemos algo aplicamos, pero si no vemos y no hay quejas es obvio que no".

Señaló que la Capitanía del Puerto no puede sancionar a los lancheros que permitan que los pasajeros no porten el cubrebocas, más bien es la COEPRIS la que se encarga de la sanción.

"El que sanciona aquí más que nada es la autoridad municipal, COEPRIS y obviamente la autoridad sanitaria más que nada... Nosotros sí sancionamos a los prestadores de servicios, a la población civil es COEPRIS... La gente usa el cubrebocas, es más aquí el municipio les prohibió el paso si no traen cubrebocas, todo el comercio lo pide... Es imposible que no lo traigan", concluyó el Capitán.