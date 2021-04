Sin riesgo, juego de Chivas vs Santos por incendio cerca del Akron

Hasta el momento no existe riesgo alguno en que el partido de la fecha 13 entre el Guadalajara y Santos se cancele, ya que si bien el cierto el incendio en el Bosque de La Primavera todavía no se controla, esa zona no tiene riesgo alguno y todo se mantiene como originalmente está en el calendario.



Lo anterior lo informó Isaías Patlán, director de comunicación social de PC de Zapopan, quien descartó que se haya pensado en algún momento en modificar el calendario por algún riesgo de quienes vayan a asistir al inmueble.