Sin resolverse un conflicto escolar

Valle Hermoso, Tam.- Aún sin resolver el problema que existe en la Secundaria Técnica número 16 "José Bernardo Gutiérrez de Lara", pese a que las autoridades Jurídicas de la Secretaria de Educación Publica del Estado, indicaron que esta semana se daría un veredicto sobre el pleito entre 10 maestros y el director del plantel.

Juan José Aranda Martinez, director de la escuela, dijo en su ultima entrevista, que sería esta semana cuando se aclararía la situación dentro del plantel, sin embargo, a un día de que la semana concluyera, no había respuesta de las autoridades escolares.

Ayer, se cuestionó a un maestro de la escuela, el cual pidió que no se publicara su nombre, quien dijo que todo sigue igual, la dirección está bajo llave, el director no tiene acceso a la escuela y las autoridades no han llegado para poder ponerle fin al conflicto

Mientras tanto, los alumnos siguen padeciendo las consecuencias, pues se sabe que algunos de los maestros que realizaron la protesta, no se presenta frente al grupo para dar clases de manera normal.