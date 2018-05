Sin resolverse problemas de trabajadores de Salud

Miguel Alemán, Tam.

El personal sindicalizado del Centro de Salud con Servicios Ampliados del poblado Los Guerra ya contempla realizar otro paro laboral durante la presente semana y que sería a partir de este martes, pues aseguran que por simple burocratismo aún no les han cumplido con la entrega de medicamentos, ni con la práctica de exámenes de laboratorio, a pesar de que puntual y quincenalmente se les descuenta de su sueldo una suma por dicho concepto.

"Estas acciones que tomamos la semana pasada, van a tener que continuar durante esta semana también para que se nos cumpla, pues es muy claro que no nos están poniendo atención para poder resolver nuestra problemática, procuraremos afectar lo menos posible a la población, pues se seguirán atendiendo las urgencias que son obligatorias y las vamos a atender, pero también está decidido, vamos a seguir con los paros escalonados, por lo que dejaremos de brindar consultas generales", refirió el Dr. Ramsés Garza Varela, así como el delegado sindical, Fidel Martínez.

"El sábado por la noche le hablé al director del Centro de Salud, Dr. Armando Guerra, quien me dijo, no pues que ya está el dinero, lo cual ya sabemos que ya está, pero es la misma situación, porque en realidad no podemos ir a pedir medicamento, ya que no hay una farmacia autorizada para que nos les brinde, en tanto que los estudios se supone que vamos a poder hacerse en el Hospital Muguerza de Reynosa, pero el problema es que son pocos, si acaso uno o dos de los trabajadores que si requieren de estudios, pero la mayoría de los empleados estamos necesitando medicamentos, en pocas palabras no nos están poniendo atención", indicó Garza Varela.

"Si ya tienen las farmacias que van a empezar a entregarnos los medicamentos, bueno pues que empiecen a negociar y que se sacarse de ahí, en tanto que ellos lo arreglen lo de su papelería, pues al final de cuentas como quiera se les va a pagar, pero no, nos argumentan que las farmacias todavía no están bien dadas de alta como proveedores del Sector Salud, pero dicho trámite ya lo están haciendo muy cansado por tanto burocratismo y nos dicen que todavía no se puede", consideró el entrevistado que aseguró que si en Cd. Victoria quisieran hacerlo, ellos tienen la manera de poder agilizar el trámite.

"Yo siento que no les está importando nuestro reclamo, además de que ese dinero no es del gobierno, o del SS, ni tampoco del sindicato, es dinero del empleado y del trabajador, a quienes ya nos descontaron y que nos siguen quitando quincenalmente para recibir un servicio, pero es un servicio que no se nos está dando en ninguna forma y esto tiene desde el año pasado", destacó el entrevistado, quien reconoció y consideró que es ilógico que estén trabajando dentro del sector salud y no puedan recibir dicho servicio.