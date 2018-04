Sin reporte de robos a escuelas en vacaciones

Las organizaciones de cada una de esas escuelas siempre reditúan buenos resultados . Itzcalli Victoria Ansures Silva, regidora de Educación y Cultura

Cd. Victoria, Tam.- Para la primera semana del período vacacional deha sido reportado ‘Saldo Blanco’ en cuanto a robos u actos de vandalismo en los más de 482 planteles educativos de la localidad, esto lo señaló la regidora Itzcalli Victoria Ansures Silva, presidente de la Comisión de Educación Básica y Cultura en el Cabildo local.

En lo que va del año solamente han sido despojados de mobiliario y equipo de cómputo dos planteles educativos, razón por la cual tanto la directiva de las escuelas como las asociaciones de padres de familia se organizan para mantener vigiladas las escuelas de sus hijos en período vacacional, “cada escuela se organiza de acuerdo con sus comités, de la Sociedad de Padres de Familia, de participación ciudadana, con las asociaciones y los representantes de grupo, las organizaciones de cada una de esas escuelas siempre reditúan buenos resultados”.

En caso de robo la directiva escolar da aviso para que la Agencia del Ministerio Público realice las investigaciones pertinentes, mientras que la Secretaría de Educación de Tamaulipas reemplaza en la medida de lo posible parte del equipo sustraído por los ladrones.

Ansures Silva recordó que las directivas escolares pueden gestionar a través del Ayuntamiento vigilancia adicional de parte de la Policía Estatal, no obstante, para este período vacacional en particular no se recibieron peticiones de rondines o patrullaje de este tipo, “ya en otras ocasiones hemos recibido documentos de este tipo, de diversas instituciones y se ha acudido”.