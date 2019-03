Sin rencores

"Sería maravilloso porque yo a don Roberto lo quise y lo quiero muchísimo, sigo rezando por él todas las noches, porque sí él llegó hacer algo que no debía no fue por él, se pasó de bueno siempre, entonces abusaban de él". María Antonieta de las Nieves, actriz.

Ciudad de México.

Dicen el dicho que el tiempo lo cura todo y al parecer María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", ya no guarda ningún rencor hacia Florinda Meza, su ex compañera durante muchos años en el programa de "Chespirito".

"Las cosas feas ya pasaron, ya pasó el siglo cuando sucedieron, entonces ya no (hay rencores), ahorita sólo tengo que darle gracias a Dios de que me dejó a mi esposo (Gabriel Fernández), que estoy bien y fuerte para seguir trabajando".

Incluso se alegró por la viuda de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", por su regreso al cine con la película "Dulce familia", que se estrenará este 10 de mayo y aseguró que irá al cine a disfrutar de su trabajo.

"Qué padre, la felicito, ha de ser bonito hacer cine, a mí me gustaría mucho que alguien se anime a producir algo bonito, que vaya de acuerdo con mi edad y con lo que a mí me gusta hacer".

JUNTAS EN PROYECTO

También se dijo abierta a la posibilidad de que ambas lleguen a trabajar juntas en algún proyecto, algo que no hacen desde hace 25 años, cuando "Chespirito" dejó de producirse.

"Por supuesto que sí, si las dos tenemos un buen papel porqué no, ella es una gran actriz. Lo que pasó paso y si Dios quiere que volvamos a trabajar juntas no hay problema. Todo se ha perdonado desde hace mucho y ya son demasiados años para seguir teniendo esa inquietud, ese rencor, con que no te vuelvan hacer cosas es suficiente".

¿Y LA BIOSERIE?

Cabe recordar que ambas actrices se han visto envueltas en muchas polémicas, como cuando María Antonieta la acusó de haberse entrometido en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños con la actriz Graciela Fernández, o la furia que desató "La Chilindrina" en Florinda, cuando aseguró que Ramón Valdés se drogaba o habló del romance de Meza con Carlos Villagrán.

Sobre la posibilidad de autorizar que su nombre e imagen aparezcan en la bioserie de "Chespirito" que se prepara en Televisa, María Antonieta explicó que solamente si ella actúa, de otra manera eso no sería posible, pero su opinión es distinta sobre dar su testimonio de lo vivido con este creativo de la televisión.