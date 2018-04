Sin rehabilitar nomenclatura

Río Bravo, Tam.- Las nomenclaturas juegan un papel preponderante dentro de la sociedad como punto de guía y referencia de tal o cual calle y colonia, sin embargo al paso de los años una buena parte que no son remplazadas por falta de recursos económicos o por que los gobiernos no les dan la importancia que requieren, o resultan ilegibles dado el paso de los años, en la otra cara de la moneda son derribadas, y aunque se les cobre al conductor los daños que ocasionó por lo general no son rehabilitadas.

En la ciudad se ubican gran cantidad de nomenclaturas en pésimas condiciones o que ya concluyeron su ciclo de vida útil, y que pasan los años y no son reemplazadas, ante la creación de más viviendas de interés social que no debía ser, pero que sin embargo los gobiernos en ocasiones los agarran de pretexto para decir que no se dan abasto, cuando es responsabilidad por los impuestos que cobran el repararlas o reemplazarlas.

Por eso es que hoy en día es común ver calles sin nomenclaturas o bien que se estén cayendo o en deplorables condiciones que causan pena ajena.