Sin reactivarse la construcción de una primaria

En plena marcha del ciclo escolar 2019-2020, es fecha en que no se han logrado reactivar los trabajos de construcción para la terminación de escuela primaria para más de 240 estudiantes, cuyos trámites se encuentran trabados.

La edificación era en respuesta a las peticiones de decenas de madres y padres de familia ante la urgente necesidad, de contar con una escuela primaria, para no tener que llevar a sus hijos a planteles bastante retirados, en virtud de que en un tramo no menor a los 2 kilómetros no cuentan con una primaria.

Daría cabida a hijos de familias que viven en fraccionamientos cercanos como las Margaritas, Hacienda las Brisas 1, 2, y 3, Praderas del Sol entre otras, sin embargo han pasado los meses, y los años, y es fecha en que a nadie parece importarles su terminación, y menos la puesta en funcionamiento.

De hecho se levantó un censo como sustento de prueba en cuanto a la cantidad de menores, que requieren de una primaria para continuar sus estudios, sin tener que caminar grandes distancias, pero los trámites se encuentran estancados a la fecha.

Manos Juntas Desconoce las causas

Coordinador de asociación Manos Juntas, Julián Otero, dijo desconocer el porqué los trámites para que pueda funcionar escuela primaria cercana a fraccionamientos como Hacienda Las Brisas, se encuentran estancados, pero afirmó que en cuanto se destraben están listos para terminar la obra.

Dio a conocer que no están a su alcance los motivos por los cuales se encuentran paralizados los trámites para que finalmente se pueda autorizar la escuela primaria en obra de edificación que se encuentra abandonada.

"Realmente no sé porqué, pero lo que sí estoy seguro, es de que solucionado el problema, estamos listos para terminar y entregar la obra, pues ciertamente las familias que viven en esos fraccionamientos, sus hijos requieren de una primaria cercana, para no tener que caminar tan lejos".

Sobre el hecho de que las instalaciones siguen siendo objeto de actos vandálicos, dijo que Manos Juntas construye, pero no tiene la responsabilidad de tener que asignar un vigilante, ya que no es de su competencia.

Abandonadas permanecen desde hace ya varios años construcción de escuela primaria.