Sin reactivar los filtros en puentes

Río Bravo, Tam.- Ante la inminente apertura, los filtros sanitarios en los puentes internacionales del lado mexicano como son los casos de Rio Bravo-Donna, y Nuevo Progreso-Progreso Texas no se estarán activando por el momento ante el anuncio de que quienes cuentan con Visa podrán cruzar al lado americano y bajo qué condiciones.

Refirió que por el momento no se estarán activando ya que no hay indicaciones al respecto, aunque no descartó que a finales del mes que es cuando nuevamente se actualizan las recomendaciones del Comité Estatal de Seguridad en Salud, nuevamente se pudieran activar, principalmente ante el repunte de contagios en la ciudad.