Sin quejas por predial

Nosotros no podemos proceder si no existe un antecedente, es decir una persona que llegue al departamento para poner una queja; sería como perseguir algo no denunciado". Alexandro de la Garza Vielma, contralor municipal

El contralor municipal, Alexandro de la Garza Vielma, informó que existen cero quejas contra funcionarios públicos o trabajadores relacionados al pago de predial.

Pese a la gran lista de casos que se han reportado ante EL MAÑANA por los largos tiempos de espera y entrega de pocas fichas, puntualizó que hasta el momento, ningún caso se ha reportado con formalidad.

"Nos hemos enterado a través de los medios de que existe molestia de la ciudadanía contra algunos trabajadores que dicen que los atienden mal, pero nosotros no podemos proceder si no existe un antecedente, es decir una persona que llegue al departamento para poner una queja, sería como perseguir algo no denunciado", dijo.

Hizo un llamado a la población que detecte cualquier anomalía para denunciar.

Recordó que ningún funcionario público puede solicitar dinero a cambio de trámites. "Lo de los sobornos es algo que hemos erradicado, no tenemos ningún caso, pero obviamente estamos alertos; la gente debe saber que toda la atención es gratuita y que los únicos pagos que deben realizar son los equivalentes a sus recibos de servicios".