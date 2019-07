Sin quejas entrega de documentación

Valle Hermoso, Tam.- A diferencia de años anteriores, cuando se condicionaba la entrega de documentación escolar a cambio de pagar las mensualidades, cooperaciones y otras cuotas, este año no surgieron quejas.

Lo anterior fue dado a conocer por el profesor Óscar Rocha, director de Educación en la ciudad, quien dijo que no ha surgido queja alguna de los padres de familia.

Explicó que se sabe de ante mano que en algunas escuelas es fundamental pagar todos los adeudos que las mismas mesas directivas de padres de familia han establecido para mejorar la educación de sus hijos, pero dijo, no han surgido quejas por esos temas.

"Los directores no deben de intervenir, son las mesas directivas las que se las tienen que arreglar en esos temas, hasta ahorita no hemos sabido de quejas, aunque seguramente en algunas escuelas no se terminó de entregar documentación al cien por ciento por la falta de pagos pendientes", dijo el entrevistado.

Se espera que las cuotas escolares no sean impedimento para que los más de 14 mil alumnos puedan regresar al nuevo ciclo escolar en el próximo mes de agosto, las autoridades educativas aseguraron que estarán monitoriando en tiempo que todo surja en orden y sin complicaciones.