Sin quejas en SNTE de Operativo Mochila

Hasta el momento no se han detectado inconformidades de padres de familia por el Operativo Mochila que se aplica en el Estado.

Jorge Acuña Tobías, secretario general del SNTE en Reynosa, comentó que como sindicato velan por el derecho de los compañeros trabajadores, pero van inmersos los alumnos y padres de alumnos.

"Que yo tenga conocimiento no, en lo particular yo no he escuchado alguna queja, no sé si en la Secretaría de Educación aquí en Reynosa, pueda tener una existencia", dijo.

Recalcó que el operativo mochila que realiza el Gobierno del Estado lleva un protocolo y busca respetar la integridad de los alumnos y tener el consentimiento de los padres.

Además de que es importante ver cómo se llevan las acciones por parte de los maestros y directivos, así como padres de familia.

"El respeto consiste en que se tiene qué primero comunicar a los padres de familia, en qué consiste este tipo, la circunstancia es saber qué lleva el alumno a la escuela, también requiere que se envíe un documento para que el padre de familia esté de acuerdo que se revise la mochila", expresó.

Es de destacar que el operativo mochila no se ha aplicado en todas las escuelas, solamente en algunos municipios y en forma aleatoria solamente a cinco estudiantes.