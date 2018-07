´Sin queja, no hay solución´

Si los paros de la Fuerza Tamaulipas, no están fundamentados en alguna violación a sus derechos, serían los elementos de esta corporación, quienes podrían incurrir en una falta.



Mario Soria Landeros, Contralor Estatal, indicó que hasta el momento, no ha recibido alguna queja en la dependencia que dirige.

"Si ellos están reclamando alguna prestación que les haga falta, nosotros las tenemos que analizar y resolver en este caso, le corresponde al Secretario de Seguridad Pública y si hubiera quejas o necesidad de que la contraloría tome el asunto, lo investigaríamos".

-¿Recibieron alguna queja?-.

"De parte de los elementos no, nos enteramos igual que ustedes cuando ellos manifestaron su inconformidad pero no nos ha llegado una queja directo".

-¿Se podría dar la remoción de altos mandos, como lo pedían los elementos?-

"Si incurrieron en alguna labor que pueda perjudicar, sí"

Destacó que si lo que piden es equipo, se les debe atender.

-Los elementos afirmaban que los están cambiando de ciudad como represalia?-, se le cuestiona.

"No tengo conocimiento, pero si tienen alguna queja, puedan acudir al órgano de control interno que la Contraloría tiene en la propia Secretaria de Seguridad Pública y ellos me lo harían saber, pero hasta ahorita no tengo conocimiento de que esté dando esto".