Sin público no es igual

Volver a partir plaza e intentar emocionar al tendido es una sensación que siguen aguardando los toreros.

El matador Diego Silveti se prepara en el campo bravo después de más de 3 meses de entrenar únicamente en casa.

"Nos ha costado mucho, primero el hecho moral de verte imposibilitado de torear por una causa ajena a ti, nosotros teníamos por lo menos 7 u 8 contratos firmados más otros que podían ir saliendo. Marzo, abril y mayo son meses muy taurinos, había compromisos importantes y que siempre uno desea con mucha ilusión torear, cuando los pierdes por un percance nosotros lo asumimos de diferente manera, pero esta vez, ha sido algo que está fuera de nuestro control y que desgraciadamente nos hizo perder los festejos con todo lo que conlleva alrededor, en lo económico, en preparación, continuar sumando corridas y estar en lo alto del escalafón", comentó Silveti a Grupo REFORMA.

En los cosos se está a la espera de lo que indiquen las autoridades para reprogramar o cancelar los festejos taurinos previstos para los próximos meses. Volver con un menor aforo es uno de los escenarios.

"Sabemos que es de los últimos sectores que van a reactivar, pero yo no concibo una corrida de toros sin público. A diferencia del futbol, donde hay otro tipo de intereses, las televisoras, hay competencia interna y aunque no es igual, puede sacarse adelante una Liga sin público. Aquí no, le quitas la esencia, la liturgia, la tradición, donde puedes emocionarte es estando en la plaza y es fundamental para el espectáculo, sabemos que para que esto ocurra, tendrá que pasar más tiempo, que haya medidas de sanidad, seguridad, que el aforo al principio sea menor como va a ocurrir en España.

"Uno se inspira cuando hay gente, uno es precisamente por lo que entrena, para vestirse de torero y llegar a una plaza y que la gente acuda al llamado de tu nombre, que exista esa expectación por ver una confrontación artística y la corrida con toda esa fiesta que conlleva, esa alegría y pasión que desborda el público cuando logras expresarte, eso es fundamental. Primero, que haya un permiso por parte del Gobierno y que los toros vuelvan a darse. En ese sentido lo asumimos, eso traerá pérdidas económicas, pero todo el sector taurino nos vamos a unir para tratar de sacar esto adelante", destacó el heredero del "Rey David".