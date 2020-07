Sin protocolo sanitario en las oficinas fiscales

Tampico, Tam.

Ante la falta de protocolos de prevención contra el contagio del coronavirus, las oficinas Fiscales de Tampico y Ciudad Madero se han convertido en un gran foco de infección, por lo que concesionarios del transporte público hicieron un enérgico llamado a la autoridad sanitaria, en este caso la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios.

Marín Flores Garrido, líder concesionario, dijo que es urgente que las autoridades sanitarias tomen cartas en el asunto, "vieran qué viacrucis se vive en la Fiscal. Es el único lugar en todo Tamaulipas donde nadie revisa la cuestión sanitaria".

Indica que en ninguna de las dos oficinas hay medidas de sanitización ni sana distancia, "todos se acumulan a la entrada... En Madero están peor".

Señaló que la gente llega desde las 4 de la mañana porque sólo dan 25 números y es una aglomeración exagerada de personas.

"En Tampico también tienen sus fallas pero como quiera hay más conciencia de la situación de la gente pero en Madero no".

"Porqué no va Coepris a checar eso, no tienen mamparas, no tienen gel, no tienen nada de nada, haga de cuenta que cero protocolo de seguridad", refirió.

El que dirige a un grupo de choferes precisa que no sabe por qué las autoridades no abren otra oficina para expedir la licencia, "cómo no abren una ventanilla especial con protocolo de seguridad para evitar contagios".

Por último hizo ver que esas oficinas son un centro de infección y asegura que de allí han salido muchos casos positivos de Covid-19.