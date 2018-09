Sin prohibición niños infectados con la TB

Madero, Tam.

Sobre el caso de dos estudiantes de primaria a los que se les detectó tuberculosis, a éstos no se les puede obligar a que no asistan a clases, pues no existe ley que lo impida y al contrario, puede señalarse como un tema discriminatorio, por lo que queda a consideración de los padres de los enfermos.

"No podemos evitar que el niño que tiene tuberculosis deje de asistir a la escuela por que entra derechos humanos, eso es una decisión que debe tomar el padre al ser consciente de no llevarlo a la escuela para evitar el contagio de más niños ya que está enfermedad se contagia a través de saliva al momento de hablar o toser expulsa la bacteria y esto es lo que causa infecciones en otras personas", dijo el encargado de despacho del Centro de Salud de Ciudad Madero, Jorge Antonio Córdova Castillo.

Informó que estos dos casos fueron detectados en dos alumnos de la escuela primaria "Sección Uno Petroleros", ubicada en la colonia Candelario Garza, al norte de ciudad Madero.

Indicó que ya se tomaron acciones de limpieza en el plantel y se platicó con los padres de familia sobre los cuidados que deben llevar tanto en los hogares, como en la institución educativa para evitar el contagio.

Aseveró Córdova Castillo que en el Centro de Salud de Ciudad Madero se tiene registro de 17 casos de tuberculosis, de los cuáles por lo menos dos son de menores de edad.