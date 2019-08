Sin problemas por desabasto en Matamoros

Matamoros, Tam.- Tras la denuncia que se realizara sobre supuestos asaltos a tráileres en las carreteras del estado, Lauro Peña García, comerciante local aseguró que hasta el momento no han tenido problemas con la llegada de sus mercancías como había pasado en años anteriores.

Aunque sí resaltó que estos actos complican que las empresas logren encontrar choferes que quieran transitar por el estado, por lo que es el tema que más les preocupa, sin embargo esperan no tener problemas de desabasto en mercancías.

"No hemos tenido problemas como hace dos o tres años, ahorita si nos están llegando las mercancías, sobre todo lo que nos preocupa es que puede llegar a presentarse que los choferes no quieran transitar por estas carreteras, y eso nos traería desabasto, pero esperemos no sea así", dijo.

Manifestó que hasta el momento los comercios locales tienen mercancía suficiente para mantener la demanda de la ciudadanía, considerando que se abastecen siempre como para tres semanas para evitar cualquier tipo de contingencia.

Indicó que ya se tiene tiempo que no se roban camiones o mercancía de los mismos, esperando que esto continúe como hasta el momento, esto aún y cuando se han hecho denuncias de asaltos a choferes de estas unidades de carga en algunas carreteras que colindan con el norte de Tamaulipas.