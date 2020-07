Sin pretexto: amplia oferta de cubrebocas

No hay pretextos para no usar cubrebocas en Reynosa y prevenir el Covid-19, ya que hay diversos puntos de venta en la ciudad.

Al inicio de la pandemia hubo desabasto de mascarillas, pero con el paso del tiempo se fue incrementando la venta de productos de tela y otros más, por lo que ahora hay para todos los gustos.

En las principales avenidas de la ciudad como Álvaro Obregón, zona centro y para las colonias del sur, se ofrecen los cubrebocas.

Hay de varios precios, por ejemplo: uno por 40 pesos, 3 por 100 pesos, además venden caretas protectoras en 80 pesos.

También en las redes sociales se venden cubrebocas quirúrgicos y otros que brindan mayor prevención.

Ahora los ciudadanos no tienen excusa para poder seguir las medias que piden las autoridades de salud.

Incluso en Tamaulipas como en otros estados del paìs, el uso de la mascarilla es obligatorio, aunque no hay sanciones por no portarlo en la vía pública, pese a ello, hay ciudadanos que no les gusta usar y pese al llamado de las autoridades ignoran las medidas.