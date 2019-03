Sin presa no hay Refinería: Bronco

Monterrey, N.L.

Ante funcionarios federales, el gobernador Jaime Rodríguez sostuvo ayer que la ampliación de operaciones de la Refinería de Cadereyta no será posible sin la presa Libertad, para la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció apoyo económico.

"Sin presa no hay refinería", advirtió ante el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, durante la Asamblea Anual de Caintra.

"Si no tenemos agua no podemos estarle dando agua de uso doméstico a la refinería que produce combustibles".

El Gobierno estatal espera en el primer trimestre del año los 386 millones de pesos ofrecidos por el Presidente para iniciar la compra de terrenos y los estudios de construcción de la presa en la región citrícola.

Minutos después, en entrevista, Rodríguez dijo que su expresión no fue para condicionar su respaldo al proyecto federal, sino para señalar que sin la presa no se puede garantizar el suministro de agua para los procesos de la refinería.

"Lo dije no nada más por la Refinería, sino el resto de empresas", afirmó, "si no tenemos la presa, pues no hay crecimiento, pero no es una condicionante".

Rodríguez dijo que la próxima semana estará en la Ciudad la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Elena Jiménez, y podrían liberarse los apoyos.

En su mensaje, agregó que ya es tiempo de generar un debate nacional para modificar la Ley de Coordinación Fiscal, para que Nuevo León reciba más recursos.

En su turno al micrófono, Romo dijo que la Federación apoyará al Estado, pero no hizo un pronunciamiento específico.