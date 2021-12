Sin planes estratégicos, Guanajuato acumula 15 mil homicidios dolosos

"Guanajuato tiene todo para salir de la crisis de violencia y derechos humanos que estamos viviendo; está en un contexto muy diferente al de Tamaulipas, Veracruz. No es un estado pobre, que no haya recibido presupuesto; tiene todas las herramientas, recursos para salir de la crisis de violencia y de desaparición", dice la buscadora a Proceso. Y agrega: "pero ninguna autoridad habla de la prevención del delito y de la desaparición, porque no lo aceptan. Y ¿cómo se va a prevenir algo que no se acepta?".

Al mes de noviembre, se habían cometido 3 mil 239 homicidios dolosos en el estado; cada día, entre enero y noviembre se iniciaron 175 carpetas de investigación por delitos de alto impacto.

Para combatir esta incidencia delictiva atribuida principalmente a la fuerza criminal que el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha ganado, en los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han enviado contingentes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional que, para finales de noviembre sumaban 12 mil 63 elementos.

Un gran despliegue, sin duda, mayor al total de los policías del estado y los agentes preventivos de los 46 municipios en funciones que, también a finales de noviembre eran 10 mil 725. El propio López Obrador resaltó ese comparativo en su visita a la Zona Militar de Irapuato el día 26 de ese es, cuando habló de la estrategia y las acciones de su administración para frenar la criminalidad en la entidad.