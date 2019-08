Sin pies ni cabeza, el caso en contra Rosario Robles

Ciudad de México

'Después de haber tenido acceso a la carpeta de investigación, Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, extitular de la Sedesol, aseguró que no hay elementos que sustenten las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó para poder vincular a su clienta por presuntos actos indebidos en el ejercicio público, por lo que confió que cuando se presenten las pruebas ante el juez se demostrará que la exfuncionaria no ha tenido ninguna acción incorrecta y que la han vinculado a la llamada Estafa maestra.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el litigante indicó que la fiscalía "confunde" dos actos diferentes, puesto que después de haber obtenido los servicios solicitados por las empresas e instituciones contratadas, no le correspondía a la Sedesol y Sedatu indagar qué se hizo con el dinero pagado.

Añadió que la Fiscalía General de la República, "no sé si de forma dolosa o con la idea de generar un caso donde no lo había, creó uno que no tiene ni pies ni cabeza. Hay una mala percepción del desarrollo de cómo funciona una dependencia de gobierno. No hay forma de que uno pueda fiscalizar qué se hizo con el dinero que tú pagaste por un servicio que se cumplió. Es como si compras un carro, lo pagas y ya, no te interesa y no puedes saber qué se hace con el dinero que pagaste por el auto.