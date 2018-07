Sin personal la Profeco para instalar módulo en Río Bravo

Río Bravo, Tam.- Para la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) están conscientes de que en el caso de Río Bravo como en algunos otros municipios del Estado se requiere de cuando menos un módulo de atención, que en el caso de la ciudad lo acreditan a que no se tuvo apoyo a nivel local y la falta de personal.

En ese sentido fue entrevistado por el reportero el licenciado Alberto Martínez Cavazos responsable de la Profeco en la vecina ciudad de Reynosa, quien manifestó que en el Municipio no fue posible en los últimos casi 2 años contar con un módulo por 2 factores principales.

"El primero es que no contamos con suficiente personal para cubrir como quisiéramos, por eso fue que no aceptamos el ofrecimiento de instalar un módulo en Río Bravo, y el segundo debido a que no tuvimos apoyo de las autoridades locales como en administraciones anteriores".

El funcionario federal aceptó que no se cuenta con el suficiente personal para vigilar realmente los negocios y establecimientos comerciales que estén violando la ley, de ahí que no puedan atender por medio de un módulo fijo en Río Bravo.

Alberto Martínez Cavazos, responsable de la Profeco.