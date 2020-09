Sin permisos para comercios ´patrios´

Cd. Victoria, Tam.

La contingencia sanitaria por el Covid-19 que inició en marzo ya tuvo repercusiones en el comercio ambulante de banderas y adornos patrios de septiembre. La Oficina de Inspección Fiscal del Municipio dio a conocer que en el presente mes no se han recibido solicitudes para comercializar este tipo de artículos en calles del primer cuadro de la ciudad.

"He visto como tres negocios nada más, uno está en el 9 Hidalgo y Juárez, y otro creo que está en un crucero... me imagino que por lo mismo, las Fiestas Patrias como el Grito es una fiesta muy grande que se hace aquí en Victoria, pero hasta ahorita no hay indicaciones de que se vaya a hacer algo", dijo el jefe de Inspección Fiscal, Jaime Cruz Espinosa.