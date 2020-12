Sin perder la fe

Guadalajara, Jalisco.

Joe Mendoza se preguntó varias veces "¿qué vamos a hacer?", pero con Fe y el apoyo de sus hermanos supo sortear los estragos de la pandemia.

La incertidumbre de la voz oficial en el estadio de los Charros pasaba porque el Covid arrasó con los eventos deportivos y con ello también se llevaba sus trabajos tras finalizar la pasada temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

Mendoza también es el animador de los Bravos de León, en la Liga Mexicana de Beisbol, y la Selección Mexicana de Futbol.

"Te llenas de incertidumbre, piensas por algún momento ´¿qué vamos a hacer?´, pero hay que tener Fe y hay que cuidarse, estoy consciente que si todos nos cuidáramos, esto no hubiera sido tan alarmante y no hubieran fallecidos tantas personas, pero lamentablemente mucha gente no hace caso", comentó Joe.

"Al principio tuve problemas de depresión, de estrés, por esto mismo. Había dos caminos, hacer cosas buenas, concentrarte en ti, en tu familia, en tener Fe, en acercarte a Dios. Hay una experiencia de vida que te deja todo esto, tenías dos opciones, perder todo, dejarte morir o buscar opciones, leer, buscar otro oficio.





¿Cómo viviste esos meses previos a la confirmación de que habría temporada?

Yo que me dedico al show business deportivo y que fue lo primero que sucumbió ante la pandemia, es difícil y nadie se lo esperaba, pero la salud es primero, que estemos viviendo es primordial, sí es triste no tener trabajo, en mi caso que soy un especialista, no me dedico a otra cosa más que hablar en estadios, a mí sí me pegó mucho, pero es adaptarte, es buscar otras cosas, espero que pronto volvamos a la normalidad que teníamos y que podamos seguir adelante.





¿Cómo le hiciste para sobrellevar estos meses?

La verdad no sé, fueron meses muy largos, muy difíciles, no pierdes la Fe, tienes un poco de dinero guardado, pero fue muy difícil para mí que me dedico a esto únicamente.

¿Cómo te sentiste cuando te confirmaron que regresabas a Charros?

Muy contento, lo importante era venir. Soy una persona súper profesional, soy el mismo así haya una persona o 100 mil como en el (Estadio) Azteca, doy mi máximo esfuerzo y estoy aquí por un pago y no me interesa si hay uno, dos o 100 mil.





¿Cómo fue esa primera experiencia de trabajar sin aficionados?

Es raro, pero soy un profesional y me tengo que sobreponer a eso. He estado en eventos privados donde hay 10 personas y tengo que hacerlo como si fueran mil, tienes que adaptarte, te empiezas a mentalizar, es raro, pero te tienes que sobreponer.





¿Qué es lo que más echas de menos en un estadio vacío?

La gente, la gente a mí me prende, es la que me motiva. Todo mundo dice que Joe es buen motivador, te diviertes con él, pero no, a mí la gente es la que me prende, la que me hace hacer cosas, como las olas, el estar cotorreando, animar al equipo, a todo el que esté en el estadio.





¿Qué vas a recordar de este 2020?

Me dejó cosas buenas, me hizo mejor persona, bajé de peso muchísimo (25 kilos), leí muchos libros, pasé mucho tiempo con mi familia, que por lo regular me la paso viajando por mis trabajos y siento que me hizo mejor ser humano.

Mucha gente perdió su trabajo por la pandemia, ¿qué te genera cuando ves que algunas personas son irresponsables ante esta situación?

Me da tristeza y desesperanza porque hay mucha gente que está padeciendo, hay mucha gente que perdió trabajo, familia y como en mi caso tuve varios familiares que lamentablemente fallecieron por Covid y dices ´cómo es posible´.





¿Qué sientes de estar en la cabina después de todo lo que hemos vivido?

Me siento agradecido, primero, con la directiva de los Charros, con Armando Navarro, que fue la persona que me trajo a Charros, me siento agradecido con la vida que me permitiera... imagínate que me hubiera quedado, no estuviera aquí.

Me siento muy agradecido, muy renovado por todo lo que pasé, me siento con muchas ganas de hacer las cosas y con ganas de ayudar a la gente, de decirles que se cuiden, de poner el ejemplo, es muy importante que la gente te vea con tu cubrebocas, que respetas la sana distancia.