Sin obedecer la cuarentena

Cd. Victoria, Tam.- La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, recordó que la semana presente y la próxima serán definitorias para la estrategia de contención contra la propagación del virus SARS-CoV-2, dijo que a pesar de que Tamaulipas se anticipó a las fases de contención de la epidemia -como el llamado a cuarentena- estas también podrían prolongarse dependiendo de la respuesta de la ciudadanía al llamado de ´Quédate en Casa´ y de ´Sana Distancia´.

"Depende mucho de cómo nos comportemos, ahorita estamos en una semana clave y la que sigue, estas son nuestras dos semanas más importantes para Tamaulipas en donde podemos poner a prueba toda la previsión que hicimos para la detección de casos y para la atención médica de los pacientes", hasta el momento se contabilizan catorce pacientes hospitalizados de los cuales nueve se encuentran en estado grave con mascarillas y puntos nasales, y cinco entubados, uno de los cuales lamentablemente falleció el lunes.

La doctora Gloria Molina indicó que el éxito de la estrategia de combate al Coronavirus depende en un 75 por ciento de la participación ciudadana, "pero no nos hacen caso, la gente sigue en las calles, hemos tenido un incremento de casos hoy en el último boletín son 230 casos con nueve fallecimientos, hemos venido incrementando no exponencial pero sí algorítmicamente el número de casos por día y por semana y eso es en respuesta de que la gente no está en su casa".

Recordó que en el peor de los escenarios para Tamaulipas se contará con 940 camas para atender a pacientes graves de Covid-19, actualmente se cuenta con 240 camas en los cuatro hospitales Covid-19 de la entidad, Reynosa, Victoria, Altamira y La Pesca, además se contará con 8 hospitales móviles en siete municipios con 320 camas adicionales, en la etapa tres será necesaria la reconversión de hospitales para aportar 180 camas, y finalmente requerirá de hospitales privados para acceder a otras 200 camas.

"Creo que entre más tiempo pase la gente cree que no va a pasar nada, y entonces no es así, hoy es el día en el que la gente debe de mantenerse más tiempo en su casa, es la única herramienta que tenemos para parar la transmisión de una manera acelerada y que realmente se pongan en jaque los servicios de salud en el estado", puntualizó.