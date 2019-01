Sin normalizarse casas de cambio

Valle Hermoso, Tam.- Todavía no se regula la situación en las casas de cambio de la ciudad, en donde solo se ofrecen a la venta dólares, pero ya no se están comprando porqué no hay pesos.

Alejandro, el propietario de una conocida casa de cambio ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, dijo ayer que todavía son muchas las personas que llegan a feriar la moneda americana, pero que son muy pocos los que llegan a comprarla, por lo que se han quedado sin pesos en espera de que la situación mejore.

"Tenemos puro dólar, peros no hay, la mayoría viene a feriar y no a comprar y aunque en algunas casas de cambio se ve que lo compran a buen precio, pues no tienen con que comprarlo", dijo el entrevistado.

Se espera que sea hasta que termine el mes de enero, cuando el movimiento en la economía de las principales¬† casas de cambio, se regule, por lo pronto, muchas de estas ya no están comprando dólares y solo lo están ofreciendo a la venta hasta en los 19.80 pesos cada dólar.