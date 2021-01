Sin nombre y apellidos, el PRI trae intención de voto, señalan

Cd. Victoria, Tam.- El Partido Revolucionario Institucional sigue adelante con su proceso interno rumbo a las elecciones del seis de junio de este año aseguró el presidente del Comité Directivo en Tamaulipas, Edgardo Melhem Salinas, esto a pesar de la salida de importantes cuadros como la diputada local Yahleel Abdala Carmona o el ex presidente municipal victorense, Oscar Almaraz Smer.



"Vamos a esperar si se dan las cosas, yo soy muy respetuoso de las decisiones personales, pero yo veo un PRI muy activo en las encuestas de la semana pasada -que es la última encuesta del mes de enero- el PRI sin candidatos sin ponerle nombres y apellidos traemos prácticamente el veinte por ciento de la intención de voto en la diputación federal -V Distrito-", dijo ante la probable salida de Almaraz Smer para robustecer las filas de Acción Nacional.

Melhem Salinas destacó que si bien el ex alcalde y ex diputado local por el partido tricolor no se ha pronunciado formalmente en cuanto a sus actuales preferencias políticas, es bien sabido que colaboradores suyos se sumaron al partido blanquiazul desde el 2019, por lo cual no sería raro el cambio de rumbo de Oscar Almaraz, "cada uno en lo personal sabe su convicción política y también nuestro futuro político de identidad partidista, yo no quisiera adelantar vísperas hasta que sean hechos consumados".