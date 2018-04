Néstor Araujo respetará los tiempos para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Rusia 2018, donde no se guardará nada ni entrará con temor, luego de la lesión en la rodilla que lo puso al borde de perderse la justa.

“Creo mucho en Dios, me he barrido de esa forma mil veces, de mil una me pasó, sin miedo a nada voy a regresar, al revés, si vas con miedo o más flojo puede ser peor. Entras en la cancha y viendo correr a tus compañeros, te contagias, no vas a pensar en ir despacio. Si vuelvo a tener la oportunidad de defender la camiseta de la Selección, voy a salir con todo”, dijo el defensa.

“Todos me dicen que no hubiera entrado así, pero es futbol, y no estás pensando en que te vas a lesionar, lo único en lo que piensas es tapar el tiro, para que no sea peligro, no piensas en otras cosas”.

El defensa de Santos ya dejó las muletas, la férula y camina sin ayuda, el viernes espera que le quiten los puntos y todo marcha dentro de lo establecido.

“Estoy muy motivado, contento porque en la intervención quirúrgica todo salió bien y estoy trabajando a doble sesión, sin arriesgar, sin adelantar los tiempos, con mi pierna reaccionando positivamente.

“Me dieron un programa para tres semanas y después vendrá para otras dos, no puede ser antes porque hay que respetar los tiempos, todo depende de como vaya respondiendo el cuerpo”.

Incluso Araujo ya puede subir escaleras, lo que lo tiene motivado para volver al futbol y estar en la lista de los 23 seleccionados de Juan Carlos Osorio.

“Hay dolor todavía, llevo 8 días de la cirugía, pero la semana entrante ya empiezo con la bicicleta y con la alberca.

“Dicen que el cuerpo tiene memoria, al final voy a necesitar días para recuperar lo aeróbico y el trabajo de cancha, el futbol, eso con el paso del tiempo, sobre la marcha será, lo que sí es que no voy a entrar a la cancha si no estoy al 100 por ciento”.