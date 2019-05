Sin miedo al terror

"It fue algo salvaje. Es una gran película, grande, masiva y los sets eran enormes". Bill Hader, actor.

Los Ángeles, California.

Por más de una década su labor ha sido arrancar carcajadas, aún así Bill Hader no tuvo miedo de adentrarse al género de terror.



Al contrario, para el actor participar en It: Capítulo 2 (cuyo trailer fue revelado esta semana) y enfrentar al malvado payaso Pennywise fue una experiencia que califica como salvaje.

ENCANTADO

"Más que ansioso, estaba emocionado, vi la primera y me encantó. Nunca había estado en una cinta de terror, así que muchas de las cosas que viví me asustaron y sorprendieron.

"Fue divertido, un gran equipo el que tuvimos en Toronto, un elenco increíble, grandes personas, fue un gran verano el que vivimos", compartió Hader.

En la secuela de la cinta, basada en la novela de Stephen King, el originario de Oklahoma interpreta a la versión adulta de Richie Tozier, personaje que en la primera entrega fue encarnado por Finn Wolfhard.

¿Pero qué tan atemorizante podía ser cambiar de género interpretativo, cuando ha pasado gran parte de su vida y trayectoria con el temor de no resultar cómico?

"Con la comedia es como un efecto dominó en el que tratas de ingeniar algo para hacer una explosión que involucra cierta química.

LO MÁS ATERRADOR

"Lo más aterrador es que algo no funcione, pero creo que no está tan mal, ya me he ido acostumbrando. Quizá que te entiendan mal, como cuando haces un chiste y la gente piensa que es sobre algo que realmente no lo es", agregó el actor.

EN TV

Tal es el caso de Barry, personaje que encarna en la serie homónima de HBO, un ex marino que se convierte en un matón y que por diversas circunstancias termina en un grupo de teatro.

El show, que también escribe y dirige, le valió el Emmy a Mejor Actor en Serie de Comedia y el Directors Guild Awards por Mejor Dirección en una Serie de Comedia.

"Me gusta trabajar. Es raro tener tu propio show y sentirte cómodo con toda la atención alrededor. Creo que cuando estoy con mis amigos me pongo a hablar tanto que todo mundo quiere que me calle.

SE UNE. Bill Hader enfrentará al malvado payaso Pennywise.