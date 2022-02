Sin la reforma eléctrica, la CFE está en riesgo de desaparecer: AMLO

En el caso de la reforma eléctrica, el mandatario mexicano dijo que "se está buscando convencer, persuadir de la necesidad" de fortalecer dicho sector, para el beneficio de la nación, porque alertó que si no se lleva a cabo, la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) está en riesgo de desaparecer.

"Evidentemente hay un desbalance, no hay equilibrios, se le dio en la Reforma Energética anterior todos los privilegios a las empresas particulares, al grado de que si esto no lo resolvemos, si no lo hacemos, desaparece la Comisión Federal de Electricidad".

López Obrador dijo que "sin extremismos" están buscando que haya una situación más equitativa, al señalar que se favoreció a particulares, "que eran los que dominaban en el país porque no había, en ese sentido, una separación entre el poder económico y el poder político".

Así, el presidente estableció que la Comisión Federal de Electricidad participará en el 54 por ciento del sector y los privados en el restante 46 por ciento.

La otra iniciativa para debatirse, dijo, es la reforma electoral, con el fin de acabar "de una vez y para siempre" con los fraudes electorales.

AMLO advirtió sobre la necesidad de contar con jueces y autoridades electorales imparciales e independientes en el país.

"No consejeros, magistrados, empleados del presidente o de los partidos, sino autoridades verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad, con voluntad, con vocación democrática, nos podemos poner de acuerdo con eso", precisó.

Sobre la tercera reforma, en materia de seguridad pública, el presidente de México habló de la necesidad de consolidar a la Guardia Nacional al hacerla dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El mandatario explicó que no quiere que ocurra lo mismo que le pasó a la Policía Federal, la cual, dijo se echó a perder al dejarla suelta.