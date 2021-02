Sin invitados y con burlas

El Super Bowl 2021, llega un espectáculo sin invitados, The Weeknd brinda un show de medio tiempo interpretando siete temas en quince minutos de presentación.

El estadio Raymond James testigo del espectáculo con The Weeknd, quien decidió finalmente no tener invitados especiales e inició el espectáculo desde la plataforma montada dentro del campo de juego, posteriormente pasa tras bambalinas donde ofrece otras canciones y llega "I Can´t Feel My Face" acompañado por una decena de bailarines enmascarados.