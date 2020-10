Sin indemnizar herido en el fatal desplome

Tampico, Tam..- A un mes y medio de haberse registrado la caída de una marquesina de un edificio en la zona centro de la ciudad y en el que muriera una jovencita, un obrero que resultó severamente lesionado aún no ha recibido la indemnización por parte del propietario.

Se trata de Melecio Hernández Martínez, quien el pasado mes de agosto resultó con lesiones en una pierna y varias partes de su cuerpo, al caerle la pesada losa encima.

Este lunes solicitó al alcalde Jesús Nader le apoye para presionar al responsable para que le pague lo que corresponde, pues asegura que ya no tiene dinero, tiene que mantener a su familia y no puede trabajar aún debido a la lesión.

Refirió que aún tiene terapias, mismas que le cuestan 500 pesos cada una, además del pago del taxi "y ya no tengo dinero".

Y es que el afectado señala que el dueño del negocio cuya losa desplomó, no se ha hecho responsable del pago de indemnización, mientras tanto a él ya lo ahogaron las deudas.

"Ya no tengo dinero ni cómo pagar mis deudas, la luz, el agua, la comisaría, no tengo dinero, le pido al alcalde que nos ayude para que los dueños de edificio paguen la indemnización correspondiente y demás gastos", dijo.

Además de su familia, Melecio cuida a su papá pero en las condiciones de salud en las que está no puede generar ingresos.

"No puedo caminar ni hacer nada, de dónde voy a sacar dinero pido ayuda del alcalde porque tuve el accidente en ese lugar, yo ya iba a regresar al trabajo y ya no pude, ellos no me van a pagar porque no firmé contrato, ahora le pido a alcalde me ayude a agilizar y me paguen lo que es... Necesito del apoyo económico, que se enteren de la situación en que estamos", concluyó.