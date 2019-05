Sin idea clara de juego: Gutiérrez

Cd. de México.

Raúl Gutiérrez, campeón del mundo con la Sub 17 en el 2011, afirmó que duele la eliminación del conjunto nacional en la Copa del Mundo de Polonia, sobre todo porque no se le vio con la iniciativa histórica que habían tenido.

"Por la forma en que se despidió la Selección, no se puede estar contento, uno se suma a ese sentimiento y se extrañan otras cosas, sobre todo porque no se mostró una idea clara de juego, no se le vio con esa iniciativa que históricamente tenían, son cosas que no entiendes", comentó.

La Sub 20 quedó fuera de la justa al sumar 3 derrotas ante Italia, Japón y Ecuador, consumando la peor eliminación en la historia de este representativo.

El "Potro" Gutiérrez dijo que es tiempo de reflexión, de volver a la bases, ya que desde el 2009 está documentado el trabajo que se había venido haciendo, tanto en video como por escrito.

"Sabemos que hay otro tipo de entrenadores, con otras ideas, pero hay cosas que no cambian a nivel de Selección y este equipo dejó de hacer muchas cosas. Se debe analizar lo que se dejó de hacer y lo que se hizo.

"Desde 2009 en adelante había videos de todo lo que se hizo, todo está documentado, en video y en papel, si quieren buscarlo y tratar de retomar ciertas bases, ahí las tienen", abundó.