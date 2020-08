Sin garantía de aprender

La mayoría de los padres de familia señalan que la experiencia en el aprendizaje en casa parte del ciclo escolar pasado, fue regular o malo y recalcan que las clases presenciales son mejores, ya que en línea no se garantiza el aprendizaje, aun así pondrán todo su empeño junto con maestros para salir adelante ante la pandemia del Covid-19, no encontrar vacuna que controle la enfermedad.

Guillermo Arturo Rodríguez Leal, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) Reynosa, comentó que se dio a conocer el resultado de la encuesta ¿Estamos listos para el regreso a clases?, que se realizó por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) a nivel nacional y se mantiene la incertidumbre de cuándo podrán regresar los estudiantes a las escuelas.

Además ante los resultados piden en Tamaulipas la creación de una mesa estatal de diálogo por la educación, en la que sean incluidos los padres de familia y las organizaciones de la sociedad civil.

"Indistintamente un 89 por ciento de los encuestados coincidió que su experiencia con el aprendizaje en casa fue regular o mala, debido entre otras cosas a que existe baja capacitación digital para maestros y los alumnos se distraen con facilidad, no todas las clases se han tomado y se ha saturado a los niños con actividades y tareas, adicional al estrés que ya viven los papás por las responsabilidades laborales y del hogar", dijo.

El dirigente de la UNPF, explicó que aun así, se reconoce el esfuerzo del docente, ya que el 60 por ciento opina que el contacto con sus maestros en la atención a dudas o retroalimentación fue bueno, aunque consideran que no se garantiza el aprendizaje.

"La gran mayoría reconoce que definitivamente las clases presenciales son mejores, ya que los niños interactúan más, mientras que en línea se distraen y no todos aportan opiniones, la incertidumbre de cuándo podrían regresar presencialmente continúa, y un 83 por ciento mencionó que no estaba preparado para el regreso a clases presenciales", expresó.

Los padres de familia señalan en la encuesta que faltan más medidas de seguridad en cuanto a salud, no hay espacio para la sana distancia en salones y aún no se cuenta con agua y jabón en todas las escuelas, así como, la percepción de que está por venir un mayor número de contagios en tanto no se tenga vacuna y la gente aún no hace conciencia, por lo que opinan que las clases presenciales se deben reanudar hasta que ya no haya contagios o estén controlados.

Guillermo Arturo Rodríguez Leal, presidente señaló que el panorama educativo que vive nuestro país en la actualidad, requiere de la participación de todos los actores, incluyendo a la sociedad civil organizada y, por supuesto, a los padres de familia.

Reiteran la colaboración con la Secretaría de Educación Pública en los tres ámbitos de gobierno, para que tengan oportunidad de considerar las propuestas derivadas del análisis realizado a los resultados de dicha encuesta.