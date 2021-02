Sin garantía, abasto de gas

La falta de gas natural que se ha reportado en nuestro país, ha comenzado también a afectar algunos restaurantes y cadenas de producción local, que pese al diálogo que han sostenido con proveedores, siguen sin obtener garantías para el abastecimiento.

De no obtenerse una respuesta a corto plazo, los hornos y estufas de estos negocios tendrían que frenar ante la falta de su materia prima, afirmó Bladimir Cortez, presidente en Reynosa de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentos (Canirac). "A más de 1 socio no les han surtido gas, es una situación que nos preocupa muchísimo porque no habrá forma de cocinar ni de ofrecer nuestros productos sin la materia prima, hemos ya buscado el dialogo con los proveedores y nos dicen que nos dejarán en fila, porque la prioridad son las industrias maquiladoras ya que algunas usan gas natural".