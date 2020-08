Sin futbol y sin chamba

Con la desaparición del Atlético Reynosa se va el futbol profesional de esta ciudad y también la fuente de empleo de algunas personas. Tal es el caso de Alberto el "Tigre" Mariscal, utilero que llevaba 10 años trabajando honradamente en lo que tanto ama. Sentado, en ese vestidor que guarda un montón de historias, la nostalgia le gana porque aún no puede creer la triste noticia que recibió hace apenas unos días.

"Para mi fue una noticia que me golpeó mucho, llevo 10 años trabajando en esto del futbol profesional con los equipos de casa, imagínense cómo me siento de saber que todo terminó, todavía no lo puedo ni creer, regresar aquí al vestidor pues me da mucho sentimiento", comenta con lágrimas en sus ojos y una voz quebrada.

Su tristeza está más que justificada. Desde el 2010 hacía esa chamba que no cualquiera. Comenzó su trayectoria con los Topos de Reynosa, luego pasó al Reynosa FC y finalmente en el Atlético Reynosa.

"Tengo la esperanza de que nos encontremos otra vez aquí en este estadio, yo quisiera seguir en el futbol con un equipo de Reynosa, no nací aquí pero llevo ya 23 años viviendo aquí y es mi tierra", afirma el "Tiger" como le dicen algunos en el equipo.

Pocos, o tal vez nadie sufrirá como él por este adiós. Más que ver partir a un equipo, es despedirse de su segunda familia con la que vivió de todo, eso sí, más cosas buenas que malas.

"Hubo momentos que los consideré más que mi propia familia porque cuando tuve problemas yo me arropaba con ellos, con el cuerpo técnico y con los jugadores, aquí nos contamos todo, va más allá del trabajo", explicó.

La experiencia le ha enseñado que el fútbou da muchas vueltas y por lo pronto Alberto ya anda buscando chamba. La pandemia y los problemas que hoy se le atraviesan no lo van a doblar.