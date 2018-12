Sin freno violación a leyes de vialidad

El automovilista presiona el pie y mete el acelerador, la adrenalina corre por las venas mientras ven el amarillo cambiando a rojo, es parte de todos los días en Reynosa: la falta de cultura vial es evidente.

Cada minuto en Reynosa, se cometen infracciones de tránsito en los principales boulevares y avenidas.

El Periódico El Mañana realizó un recorrido y constató que Reynosa se ha convertido en la "jungla vial", donde la mayoría circula a alta velocidad, donde el ámbar y rojo del semáforo, es señal de "no te pares y acelera", sin importar poner en riesgo la vida propia y de terceros.

El boulevard Hidalgo es un ejemplo de la falta de cultura vial de los automovilistas, ya que todos los días se pasan en rojo al dar vuelta, entre esta vialidad y la Praxedis Balboa, aunque hay semáforo para peatones no se respeta, porque dan la vuelta rápida sin que tengan el paso.

En el mismo boulevard, en el espacio entre el Puente Broncos y el de La Paz, hay bollas que señalan la bajada para seguir el camino de poniente a oriente, pero los automóviles del carril de abajo, lo agarran para subir.

Tanto vehículos y motociclistas, hacen el mismo procedimiento, suben en un lugar prohibido, con el peligro de que otro automóvil venga en la misma dirección, mientras que otros salen del estacionamiento del centro comercial y se pasan directo hasta la parte de en medio del boulevard, generando doble riesgo.

Una situación similar pasa en otro punto que está en la avenida Ricardo Flores Magón –conocida como calle 20- entre las colonias La Cañada y 05 de Diciembre, en esa intersección, en menos de un minuto, con todo y rojo, pasaron cinco automóviles, con el riesgo de causar algún choque, ya que del otro lado estaba en verde el semáforo.

En esta área, además los conductores aprovechan el espacio que hay en la gasolinera y una tienda de conveniencia, para pasar por ese lugar y evitar esperar a que el semáforo cambie.

En el boulevard Morelos, a la altura del Puente de la Muerte, aunque hay semáforo para peatones, no se respetan, ya que automovilistas se pasan el rojo, lo mismo pasa en el transporte público, que no hace caso, sube pasaje y se retira, sin reflexionar que esté en rojo o ámbar.

Otro claro ejemplo es el que se vive en la calle Rosalinda Guerrero, justo entre las oficinas gubernamentales, donde no se puede dar vuelta a la izquierda para ir rumbo a la avenida de El Maestro, pero todos los automóviles lo hacen.

Lo mismo ocurre en la zona centro, los automovilistas dan vuelta, con todo y en semáforo rojo.

María del Rosario Rodríguez Velázquez, comisionada de Tránsito y Vialidad en el Cabildo. Vialidad en Cabildo Reglamento de Tránsito

La regidora María del Rosario Rodríguez Velázquez, del Movimiento de Regeneración (MORENA) que preside la Comisión de Tránsito y Vialidad se negó a dar información respecto a las multas contempladas reglamento vigente para infraccionar a conductores de vehículos que violan las disposiciones viales.

La regidora aseguró que primero "necesitaría revisar el tema".

Dijo que tendría una agenda ocupada los próximos días y que sería hasta el próximo 12 de diciembre cuando podría responder sobre el particular.

Afirmó que hoy revisaría los documentos con las multas actualizadas, que el fin de semana no tendría oportunidad y que el 10 y 11 haría recorridos para detectar los puntos y faltas con mayor incidencia. "Te paso el número de mi asistente para que te pongas de acuerdo con él en los horarios". puntualizó.

Las comisiones en cabildo fueron asignadas el pasado 31 de octubre.

Hay multas hasta por tirar basura en la calle

En lo que va del año se han aplicado por lo menos 3 mil 300 infracciones y amonestaciones de tránsito a conductores de esta frontera.

La última modificación al Reglamento de Tránsito y Vialidad Publicada en el Periódico Oficial de Tamaulipas es del 9 de noviembre del 2017, contempla por lo menos 275 sanciones diferentes.

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) fijada en 80.6 pesos es la tarifa base que se multiplica para aplicar la multa.

En la ciudad, el pasarse los semáforos, estacionare de manera incorrecta y dejar el vehículo en lugar de discapacitados son las más comunes, con una penalización de 806 pesos, 644.8 y dos mil 418, respectivamente.

La sanción de mayor valor económico es la de manejar en estado de ebriedad con hasta 50 UMA, es decir 4 mil 30 pesos.

Dentro de las sanciones aplicadas también está la falta de placas con 806 pesos, misma tarifa por no obedecer las indicaciones de alto, señales de tránsito, llantas en mal estado, falta de licencia de conducir, ruido excesivo, no guardar distancia de seguridad, no ceder el paso a vehículos que transitan sobre rieles, la negativa a mostrar documento, no sujetar el volante con ambas manos entre otras.

El reglamento disponible en internet indica que hay sanción de mil 612 pesos para quienes arrojen basura a la vía pública mientras van conduciendo, de 30 para quienes causen daños a las vías de comunicación, daños a propiedades públicas o privadas.

El exceder los límites de velocidad también es motivo de sanción económica, por ejemplo transitar a 80 km por hora en tramos de 60 es aplicada con 806 pesos, pero si la velocidad alcanza los 100 km, la sanción incrementa a dos mil 015 pesos.

La dirección de Tránsito y Vialidad en Reynosa sólo cuenta con 25 oficiales por turno para atender toda la ciudad, por lo que difícilmente se logra sancionar a los que infringen la ley.

Las amonestaciones que se aplican son en su mayoría a raíz de percances viales o de denuncias ciudadanas.

En el boulevard Hidalgo, donde hay señalamiento para bajar, suben, y hasta doble riesgo de accidente.