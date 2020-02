Sin freno contra comida chatarra

Valle Hermoso, Tam.- Este año o ciclo escolar ha sido nula la lucha para combatir la venta de comida chatarra dentro y fuera de las escuelas de la ciudad, así lo piensan los mismos padres de familia, quienes ven a diario como se venden productos no saludables en las instituciones.

"No hemos visto que este año le muevan al tema de erradicar la comida chatarra, hay mucha desnutrición y no me refiero a jovencitos delgados, sino a muchos que están consumiendo productos no nutritivos para su salud ", dijo Evangelina, una madre de familia de un jovencito de secundaria.

La entrevistada, aseguró que en años anteriores, las directivas de las escuelas, hacían hasta lo imposible para evita que comida no nutritiva se vendiera en lo planteles.

Este año, la situación ha sido diferente, pues en la mayoría de las escuelas rentaron las cafeterías sin importar que se vende en la hora del.descanso y sin ver lo que se vende en la hora de entrada y de salida de los estudiantes.

La madre de familia hizo un llamado a las autoridades competentes para que se apliquen y aunque se esté en plena mitad del ciclo, aún se pueda hacer algo por la salud de los menores.