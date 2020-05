Sin fosas, ¿cómo?

¿Y los clavadistas cómo le hacen para entrenar desde sus casas?

Los deportes acuáticos como los clavados requieren de lugares específicos para entrenar como una fosa, al no poder asistir los clavadistas han recibido entrenamiento 100 por ciento físico a través de video para mantenerse activos.

Paola Espinosa, Rommel Pacheco, Iván García, Germán Sánchez, Kevin Berlín, María José Sánchez son algunos de los clavadistas que realizan entrenamiento personalizado por parte de sus respectivos guías como Iván Bautista, y Ma Jin que los ayude a no perder músculo y evitar el aumento de grasa, además practican un poco de técnica.

En redes sociales algunos clavadistas como Pacheco y Espinosa han compartido algunas de sus rutinas físicas que los ayudan a mantenerse fuertes.

"Se los mando en video, ahí lo ejecutan. He iniciado entrenamiento más fuerte con los elite, entrenamiento físico para mantener el músculo y evitar el aumento de grasa. Todos se aplican, los trampolinistas se la ven un poco más complicada y las mujeres son más cumplidas y organizadas", contó Bautista.

La doble medallista olímpica ha requerido de un entrenamiento especial por los años de experiencia y la tendencia a bajar rápido de peso que ha manifestado en otras ocasiones.

"Con Paola Espinosa es diferente. Ayuda que bajó al trampolín, es mas noble que la explosión que se necesita en 10 metros es diferente, ayuda a los atletas longevos.

"No es lo mismo para ella seguir el entrenamiento durante 4 meses que por año y medio, seguiremos trabajando con ella de manera progresiva, hay que cuidar las rodillas y articulares, entrena de manera diferente, hace uso de su experiencia y todo el conocimiento que tiene", apuntó.

El cuidado de la alimentación ha sido importante para la joven medallista mundial María José Sánchez, de 14 años de edad.

"Sé que no me puedo descuidar más que ahorita no estoy haciendo ejercicio. Tenemos un plan de entrenamiento que nos dejó nuestro preparador físico y Ma Jin. Hago fuerza por las tardes y técnica entre el mediodía", platicó Sánchez vía telefónica.

En los clavados de altura ocurre lo mismo, ante la cancelación de la temporada, Adriana Jiménez realiza cardio de 15 a 20 minutos, fuerza de abdomen y espalda baja, fortalecimiento de piernas por una lesión de rodilla de la que se ha recuperado.

Los clavadistas esperan volver pronto para seguir preparándose hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se postergaron para el próximo año.