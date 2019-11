Sin fiscalizar gastos hacia los migrantes

Matamoros, Tam.- A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el ayuntamiento de Matamoros informó desconocer cuánto ha erogado en la atención de los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades que han llegado a dicha frontera.



Esto indicaría cuando menos un descontrol administrativo y financiero en la materia en el ayuntamiento presidido por el morenista Mario Alberto López Hernández.

La pregunta fue precisa: ¿En la atención a migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades que han llegado a Matamoros, de enero a septiembre de 2019, ¿cuánto dinero municipal se ha destinado en ellos y en qué rubros?

Gilberto García Garza, director de la Unidad de Transparencia de Matamoros, remitió la respuesta de Tesorería, que señala lo siguiente: "Se informa que esta Tesorería Municipal en sus registros electrónicos no tiene egresos específicos pagados por concepto de atención a migrantes".

Mediante oficio 508/2019 es la respuesta del tesorero Arnoldo García Lartigue. La solicitud de información se formuló el 16 de octubre y fue atendida inmediatamente por Tesorería al día siguiente. La Unidad de Transparencia de Matamoros remitió al solicitante respuesta el 21 del mismo mes citado.

Pero el 15 de octubre, mediante el boletín oficial 0473, el departamento de Comunicación Social a cargo de Miguel Garay difundió una entrevista con el secretario del Ayuntamiento, Federico Fernández Morales, quien negaba haber realizado el municipio "fuertes erogaciones para favorecer a los migrantes", sin precisar montos.

"El único gasto realizado es en la habilitación de unas regaderas y esto, se hizo pensando primeramente en el peligro al que se enfrentan las familias al bañarse en el río Bravo y segundo, en controlar algún problema de salud pública que pudiera afectar a los propios matamorenses", dijo.

Agregó que se dieron algunos apoyos en medicamentos para personas que ya presentaban daños en la piel, y algunos para controlar la pediculosis (piojos) en los niños, "tratando con ello de evitar una epidemia que nos genere un problema de mayor envergadura en Matamoros".

Fernández Morales reiteró: "No hay un destino de recursos para los migrantes; incluso ya le he mencionado a algunos diputados federales que en Matamoros necesitamos la ayuda federal para atender la situación de los migrantes que están en calidad de visitantes y no de invitados".

Sin embargo, en Tesorería se carece de cualquier reporte de gasto, de acuerdo a la repuesta un par de días después de las declaraciones del secretario.





Hasta casa les ponen

A fin de octubre comenzó el traslado de migrantes al albergue habilitado en el Centro Deportivo Eduardo Chávez, donde fueron colocadas literas y otras servicios en un intento de retirar a los acampados en inmediaciones de los puentes internacionales.

Se reporta unos 200 albergados, y todo significa un gasto ¿Tesorería ya tendrá el reporte de ello, o de qué partida secreta saldrán esas erogaciones en el gobierno morenista de la 4T?

Otro dato a considerar es que en el citado albergue los mexicanos del sur que han llegado a la frontera no tienen cabido, sólo extranjeros.