Sin fianza sujeto acusado de matar a Policía en Houston

Rosales fue capturado en Ciudad Acuña, México, ubicada al otro lado de la frontera entre Estados Unidos y México desde Del Río, el miércoles por la mañana, según las autoridades. La policía mexicana lo detuvo para entregarlo a las autoridades estadounidenses.

Los fiscales han presentado un cargo de homicidio capital contra Rosales por la muerte del cabo Carlos Galloway, del Precinto 5 del Condado de Harris.

Galloway había estado en servicio durante unos 12 años y medio. Le sobreviven una hija y una hermana. Los servicios funerarios de Galloway están programados para el martes.

En una conferencia de prensa, el fiscal de distrito del condado de Harris, Kim Ogg, dijo que Rosales ha usado muchas identidades diferentes y que las autoridades estadounidenses lo buscaban con un nombre diferente desde 1996 después de no cumplir con las condiciones de su libertad condicional luego de una condena un año antes por asalto agravado. con un cuchillo.

Las autoridades también estaban tratando de determinar el estatus migratorio de Rosales y si era ciudadano de El Salvador, Guatemala u Honduras, dijo Ogg. Rosales también había sido buscado por asesinato en El Salvador, dijo.

Ogg dijo que se esperaba que los fiscales buscaran la pena de muerte en el caso.

Rosales habló brevemente durante su comparecencia ante el tribunal de causa probable el miércoles por la noche, comentando sobre los diversos oficiales que lo rodeaban.

"Aquí mismo todos los oficiales y el tipo de seguridad, está bien. Quieren intentar (matarme) aquí mismo, pueden hacerlo, lo que sea. No me importa. Todos aquí en esta sala están esperando su oportunidad para lastimarme", dijo Rosales.

Carlos Galloway.

¿MOTIVO DEL TIROTEO?

El jefe de policía de Houston, Troy Finner, dijo que las autoridades todavía estaban tratando de determinar el motivo del tiroteo.

"Nadie puede hablar de pura maldad, maldad y es difícil. Ni siquiera me preocupa preguntarle eso ahora mismo. Lo hizo y sabe qué, va a rendir cuentas... ¿Cómo puede un ser humano hacerle eso a otro ser humano, especialmente a alguien que está sirviendo? Es difícil de aceptar. Pero en este momento se va a hacer justicia", dijo Finner.

Galloway, de 47 años, fue asesinado a tiros alrededor de las 12:45 a.m. del domingo después de detener un Toyota Avalon.

Las autoridades alegan que Rosales salió de su vehículo, disparó varias veces a Galloway con algún tipo de rifle de asalto y luego volvió a su automóvil y se alejó.

Galloway todavía estaba sentado en su patrulla e intentaba notificar el despacho de la parada de tráfico cuando Rosales supuestamente disparó su arma contra el parabrisas del vehículo, según los registros judiciales.

El tiroteo fue capturado en la cámara del cuerpo de Galloway y en el video de dashcam, según los registros judiciales.

Las autoridades dijeron que la esposa de Rosales, Reina Márquez, de 40 años, y su hermano, Henri Márquez, de 42, han sido acusados de alterar pruebas en relación con el caso.

Ambos están acusados de limpiar el auto de Rosales en un intento de encubrir su participación en la muerte a tiros de Galloway.

Eddie Cortés, el abogado de oficio de Reina Márquez, se negó a comentar a The Associated Press. Los registros judiciales no incluyen un abogado para Henri Márquez.