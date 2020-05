Sin fecha para la reactivación

Tampico, Tam.- Hasta el momento no se tiene una fecha prevista para que se reinicie con la actividad comercial de la ciudad de Tampico, pues la curva de contagios de coronavirus aún es ascendente, superando ya los 200 casos.

El alcalde tampiqueño, Jesús Nader Nasrallah, informó durante la entrega de despensas a los rodanteros que en las calles se sigue viendo el incremento de vehículos, asimismo de personas y jóvenes y niños en las canchas deportivas pese a que éstas permanecen cerradas.

"Vemos relajamiento en diversas zonas de Tampico y eso me preocupa mucho, la gente está saliendo, ya vemos muchos coches en las avenidas, nos hemos encontrado con niños jugando en los parques públicos y eso es preocupante que no se acaten las recomendaciones", mencionó el jefe del edilicio.

Señaló que la próxima semana los tres alcaldes de la zona conurbada se reunirán con autoridades de Salud a fin de homologar las acciones a seguir para el combate a esta pandemia.

"Somos muy disciplinados, no nos queremos adelantar, yo en lo particular hasta no ver cuáles son las indicaciones superiores", indicó.

Nader Nasrallah dijo que no debe existir la relajación de las autoridades y menos de la población, asegurando que de acatarse las recomendaciones que salud emite, la contingencia podría terminar en unas semanas.

Llamó a las familias tampiqueñas a que no caigan en el relajamiento, ya que de ser así no se podrá eliminar los contagios del Coronavirus y por ende, la actividad económica seguirá decayendo.