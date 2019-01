Sin fecha, ni horario para abasto de ´gas´. Automovilistas hacen filas desde la noche

Río Bravo, Tam.- Continúa la falta de gasolina en gran parte de las estaciones concesionarias de Pemex, aún cuando no hay carburante, automovilistas hacen filas desde las 6:00 horas, no obstante que no hay fecha ni horario para que lleguen la Magna ni la Premium.

Con anticipación en incluso desde la noche, compradores aparcan sus unidades en hileras de hasta un kilómetro de largo.

En entrevista con los despachadores Carlos Martínez y Javier Márquez, de establecimiento en Madero con Taxco, indicaron que se advierte a quienes hacen fila, que no hay gasolina y que no hay una hora fija o día para que se resurta.

"No sabemos, si llegue o no llegue", precisó uno de los vendedores de combustible, mientras peatones arribaban a dejar garrafas para apartar el lugar en la fila, pues se les atiende alternadamente, un auto, una persona de pie, cuando arriba el suministro.

Incluso las autoridades del Escuadrón Vial, ya tomaron cartas en el asunto, montando el primer operativo para regular el tránsito en calle Constitución con Galeana, zona Centro.

ACUMULAN. Garrafas al por mayor se apilan en gasolineras, esperando el arribo del combustible.