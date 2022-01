Sin fecha laboral para migrantes 

El Mañana / Staff.- La oficina del Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Reynosa aún no tiene instrucciones para abrir o promocionar vacantes dirigidas a migrantes, pese al interés de esta comunidad por obtener un empleo .

Mientras siguen llegando migrantes a las calles de Reynosa, no hay planes para que apliquen a un empleo.

Vienen a preguntar si hay algún empleo donde ellos puedan estar y la respuesta es negativa, desconocemos si por afuera ellos sean empleados, pero en lo formal no hay programa* Alfonso González, SNE Reynosa

Alfonso González, titular del módulo, señaló que las empresas buscan perfiles que se sujeten a la ley, es decir, que sean personas mexicanas o en su defecto que cuenten con permiso migratorio.

"Hasta ahorita no tenemos ninguna instrucción ni vacantes dirigidas para los migrantes, tampoco algún programa; sabemos que la comunidad que busca llegar a Estados Unidos va creciendo todos los días, ellos quieren empleo, pero no pueden aplicar si no tienen las formas o permisos".

Comentó que en la ultimas semanas han llegado al módulo del SNE instalado frente a la Plaza Benito Juárez, un promedio de 22 migrantes, de nacionalidad haitiana y de Centroamérica. "Vienen a preguntar si hay algún empleo donde ellos puedan estar y la respuesta es negativa, desconocemos si por afuera ellos sean empleados, pero en lo formal no hay programa".

De acuerdo a las estadísticas del Instituto Tamaulipeco de Atención a los Migrantes (ITM), la comunidad de extranjeros que busca actualmente llegar a Estados Unidos desde Reynosa ha rebasado los números de otros años, con un promedio de 4 mil personas en la Plaza de la República y más de mil en albergues, siendo mayoría los provenientes de Centroamérica.

EL MAÑANA ha evidenciado que dentro de estas comunidades hay profesionistas con estudios especializados y técnicos, pero el titular del SNE insistió en que si no existe un permiso de migración, el candidato queda fuera.

"No los podemos vincular porque no pueden trabajar legalmente, hasta que en lo federal nos den una indicación al respecto podríamos cambiar las reglas, pero por lo pronto si un migrante quiere empleo debe tramitar los permisos, aquí en Reynosa si ha ocurrido, principalmente con venezolanos profesionistas".